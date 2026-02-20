Dolar
Dünya

Çin'in elindeki ABD Hazine tahvili varlıklarındaki azalış dikkati çekiyor

Yabancı yerleşiklerin elindeki ABD Hazine tahvillerinin dağılımında geçen yıl sonu itibarıyla Japonya liderliğini korurken, Birleşik Krallık'ın varlıklarındaki yükselişle ikinci sıraya yerleştiği, Çin'in ise tahvil stokunun daraldığı görülüyor.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Washington/New York

ABD Hazine tahvillerinin yabancı yatırımcıların elindeki toplam hacmi artarken, Çin’in tahvil stokundaki daralma portföy kompozisyonundaki dengelerin değiştiğine işaret ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel veriler, küresel borç ekosistemindeki değişimi ve özellikle Çin'in bu piyasadan kademeli geri çekilmesini ortaya koyuyor.

AA muhabirinin ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 sonunda 8,6 trilyon dolar seviyesinde olan yabancı yerleşiklerin elindeki ABD Hazine tahvili varlıkları, Aralık 2025 itibarıyla 9,3 trilyon dolara yükseldi. Böylece ülkelerin ABD tahvillerine yatırımı bir yıllık süreçte yüzde 7,5 arttı.

Yabancıların elindeki bu varlıkların yaklaşık yüzde 42'si merkez bankaları gibi resmi kurumların rezervlerinde bulunurken, geri kalan büyük kısım özel bankalar, sigorta şirketleri ve kurumsal yatırımcılar tarafından yönetiliyor.

En çok tahvil Japonya'da

Portföy dağılımı incelendiğinde Japonya, 1,2 trilyon dolarlık tutarla liderliğini sürdürürken, son bir yılda ABD tahvil stokunu yüzde 11,7 artırdı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Birleşik Krallık merkezli varlıklar ise 2024 sonundaki 722,8 milyar dolar seviyesinden Aralık 2025'te 866 milyar dolara ulaştı.

Bu yükseliş, ABD kamu borç araçlarının Londra merkezli finansal kuruluşlar nezdindeki ağırlığının arttığına işaret etti.

Çin'in ABD tahvillerinde azalma

Öte yandan, uzun yıllar ABD Hazine tahvillerini en çok elinde tutan ikinci ülke konumundaki Çin'in portföyünü daraltmaya devam etmesi dikkati çekti.

Aralık 2024 itibarıyla 759 milyar dolar değerinde ABD tahviline sahip olan Çin'in varlıkları, 2025 sonunda 683,5 milyar dolarla Eylül 2008'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Böylece Çin son bir yılda ABD tahvil portföyünü yaklaşık yüzde 10 küçülttü.

Uluslararası basında geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde, Çinli düzenleyicilerin yoğunlaşma riskleri ve piyasa oynaklığına ilişkin endişeleri gerekçe göstererek finansal kuruluşlara ABD Hazine tahvili varlıklarını sınırlamaları tavsiyesinde bulunduğu aktarılmıştı.

Belçika ve Kanada da listede üst sıralarda

Çin'in ardından en çok ABD tahviline sahip ülkeler Belçika ve Kanada olarak sıralandı. Belçika'nın ABD tahvil stoku 2024 sonundaki 374,6 milyar dolardan geçen yılın sonunda 477,3 milyar dolara yükseldi.

Kanada'nın elindeki ABD tahvilleri ise aynı dönemde 378,8 milyar dolar seviyesinden 468,1 milyar dolara çıktı.

Yabancıların elindeki ABD Hazine varlıkları 5 yılda yüzde 31 arttı

Son 5 yılda, yabancı yerleşiklerin elindeki ABD Hazine tahvili varlıklarındaki artış da dikkati çekti. 2020 sonunda yaklaşık 7,1 trilyon dolar seviyesindeki ABD Hazine tahvili varlıkları geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 31 yükseldi.

Bu dönemde yıllar itibarıyla inişli çıkışlı seyir izleyen Japonya'nın elindeki varlıklar, 2025 sonunda 5 yıl öncesine göre yüzde 5,3 azalış kaydetti.

Birleşik Krallık merkezli ABD Hazine tahvili varlıklarındaki artışlar da 5 yılda neredeyse iki katına ulaştı. 2020 sonunda 440,6 milyar dolar seviyesinde bulunan Birleşik Krallık'ın elindeki varlıklar geçen yıl sonunda yaklaşık yüzde 97 arttı.

Aynı dönemde Çin'in elinde tuttuğu ABD Hazine varlıkları düzenli olarak geriledi. 5 yıl önce yaklaşık 1,1 trilyon dolar düzeyindeki söz konusu varlıklar 2025 sonu itibarıyla yüzde 36 düşüş gösterdi.

Son 5 yılda Belçika'nın elindeki ABD Hazine tahvili varlıklarındaki artış yüzde 88 olarak hesaplandı.

Bu dönemde Kanada'nın elinde tuttuğu ABD Hazine varlıklarının yaklaşık 3 katına yükselmesi de dikkati çekti.

"Çin son birkaç yıldır net satıcı konumda"

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, AA muhabirine, Çin'in ABD Hazine tahvili varlıklarında son birkaç yıldır istikrarlı biçimde net satıcı konumunda olduğunu söyledi.

Çin'in 2020'den bu yana net 400 milyar dolar ABD Hazine varlığı sattığına işaret eden Garvey, "Bunun bir kısmı, Çin'in artık eskisi gibi çok büyük cari fazla veren bir ekonomi olmamasından kaynaklanıyor. Ancak diğer bir kısmı, Hazine tahvillerine maruziyeti azaltma tercihini ve muhtemelen jeopolitik etkenleri yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Garvey, yine de bu durumun istikrarsızlaştırıcı olmadığını belirterek, yabancıların genel olarak ABD Hazine tahvili varlıklarının net alıcısı olmaya devam ettiğini, bu alımlar yavaşlasa da güçlü yurt içi Hazine kağıdı alımlarının durumu dengelediğini anlattı.

Geçen yıl net 652 milyar dolar değerinde alım gerçekleştiğini bildiren Garvey, en büyük alımların İngiltere, Japonya, Belçika ve Kanada'dan geldiğini dile getirdi.

Garvey, "Genel olarak, yabancıların ABD Hazine tahvillerine yönelik alımları net anlamda pozitif kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

