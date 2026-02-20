Dolar
43.82
Euro
51.63
Altın
5,025.73
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,681.00
BIST 100
13,755.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde iki tırın çarpışması sonucu yol tek yönlü trafiğe kapatıldı
logo
Gündem

İzmir'de su baskınlarının yaşandığı Alsancak'ta otelciler altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor

İzmir Otel Pansiyon ve Yurt İşletmecileri Odası Başkanı İbrahim Veral, Alsancak semtinde her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarının hizmetlerini olumsuz etkilediğini, altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesini beklediklerini söyledi.

Fırat Özdemir  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İzmir'de su baskınlarının yaşandığı Alsancak'ta otelciler altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kentte ocak ve şubat aylarında etkili olan sağanağın ardından Alsancak'ta yağmur suyu drenaj hatlarının kapasitesinin yetersiz kalması ve mevcut altyapının ihtiyaca cevap verememesi su baskınlarına yol açtı. Bazı cadde ve sokaklarda yol ve kaldırımlar suyla kaplandı, bölgedeki esnaf zor durumda kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özellikle il dışından gelenlerin konaklama ve eğlence için tercih ettiği Alsancak, sağanak sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerin başında geldi. Altyapıdan kaynaklı problemler, özellikle konaklama hizmetlerinde aksamaya neden oldu.

İbrahim Veral, AA muhabirine, son günlerde su baskınlarıyla gündeme gelen Alsancak'ta 200'e yakın konaklama tesisinin bulunduğunu anlattı.

Alsancak'ın İzmir'in en popüler noktalarından olduğunu, kente gelen insanların çoğunluğunun bu bölgede konaklamak istediğini ifade eden Veral, şöyle konuştu:

"Herkes bu bölgede konaklamak ister. Eğlence yerlerine, müzikli restoranlara, Kordon gibi yerlere yakın ve yürüyerek her yere gidip gelebilirler. Alsancak'taki konaklama işletmelerinde doluluk oranları hafta içi yüzde 60'larda, 70'lerde, hafta sonunda ful olur. Bu bölgede yatak sayısı 1000'in üzerindedir. Son yağmurlar, çok özlediğimiz bir şeydi. Çünkü İzmir genelinde su kesintileri başlamıştı. Son yağmurlarla birlikte su baskınları maalesef bizi bayağı etkiledi. Elektriklerin kesilmesi çok kötü oldu. Su baskınları sonrası bölgedeki işletmelerimizde rezervasyon iptalleri oldu. Alsancak semtinde her sağanak sonrası yaşanan su baskınları hizmetleri olumsuz etkiliyor. Şehrin eğlence ve turizm merkezindeki altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyoruz."

İşletmeler müşterilerini başka otellere yönlendirdi

Veral, Alsancak'ta su baskınları nedeniyle müşterilerin otellere ulaşmakta sorun yaşadığını dile getirdi.

Yaşadıkları olumsuzlukların rezervasyonlarda iptale neden olduğunu vurgulayan Veral, "Misafirlerimiz su baskınlarından otele erişemiyor. Misafirimiz Alsancak'a kadar gelmiş ama otele erişemiyor çünkü sudan yürüyemiyor. Alsancak yürünmeyecek bir şekilde. Diyelim ki erişti otele. Bu sefer otelin içinde elektrik yok. Bu sefer kaos oluyor. Haklı olarak rezervasyonunu iptal etmek istiyor. Misafirleri su almayan, elektriği gitmeyen tesislere hemen yönlendirdik. Bu tip durumlarla sektörümüze büyük yara alıyoruz çünkü bizim sektör çok çabuk etkilenir. Müşteri en küçük bir şeyde hemen fikrini değiştirebilir. 'İzmir böyleymiş, su basıyor, elektrik gelmiyor, Antalya'ya gidelim, Bursa'ya gidelim.' der. Programını başka bir yerlere hemen değiştirebilir. Biz insanları daha çok güzel İzmir'imize çekmeye çalışırken böyle altyapı problemleri, bu tip işler bizim turizmimizi bayağı etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Alsancak'ta otel işleten İlayda Güneri ise sağanağa bağlı su baskınlarının işlerini etkilediğini kaydetti.

Su baskınları nedeniyle müşterilerin gelmediğini ve rezervasyonlarını iptal ettiğini aktaran Güneri, "Maddi veya manevi her türlü sıkıntıdayız. Müşterilerimiz memnun değil. Rezervasyonlarımız çoğunlukla iptal oluyor. Belediyelerimizden ricamız, çalışmaları çoğunlukla bitirmeleri, bu su baskınlarını önlemeleri, bizi böyle mağdur etmemeleri." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Buca Belediyesinde memurlar, 7 aydır ödenmeyen alacakları için basın açıklaması yaptı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

İzmir'de su baskınlarının yaşandığı Alsancak'ta otelciler altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor

İzmir'de sağanak nedeniyle iş yerleri ve yollar su altında kaldı

Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiliyor

Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiliyor
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor

Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet