Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,029.56
ETH/USDT
1,943.80
BTC/USDT
67,081.00
BIST 100
13,879.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

İsmet Karakaş  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı

Ankara

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı
Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak
İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı

KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı

Hafız Furkan Kılıç'ın Kur'an yazma yolculuğu sosyal medyada ilgi görüyor

Çocuk çetelerinin sanal ortamdaki etkilerine karşı sportif ve kültürel faaliyetler tavsiyesi

Çocuğu şiddetten korumanın ilk yolu onu gerçekten dinlemekten geçiyor

Çocuğu şiddetten korumanın ilk yolu onu gerçekten dinlemekten geçiyor
Dijital platformlar: İletişim aracından stratejik savaş alanına

Dijital platformlar: İletişim aracından stratejik savaş alanına
Askeri amaçlı doğan teknolojilerin çoğu artık eğlence dünyasının hizmetinde

Askeri amaçlı doğan teknolojilerin çoğu artık eğlence dünyasının hizmetinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet