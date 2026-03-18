Dolar
44.22
Euro
51.16
Altın
4,988.17
ETH/USDT
2,323.70
BTC/USDT
74,051.00
BIST 100
13,224.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında yıkılan binanın enkazı görüntülendi - VTR
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı, uygulamaya aldığı doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da takibe alırken, buna aykırı şekilde yayımlanan ilanlara gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Serhat Tutak  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilk aşamada internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi.

İlan verilmesi için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu oldu. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarının zorunlu olarak yapılması sağlandı.

EİDS'den yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince e-Devlet'ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmelerince verilebiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İdari yaptırım uygulanıyor

Söz konusu düzenleme, sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsıyor. Elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları, Bakanlıkça titizlikle takip ediliyor ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar konusunda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS'e entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. İşletmelerin, bunun dışında ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmaması önem taşıyor.

Tüketicilerin de gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması, bunların yetkisiz kişilerce pazarlanması ve kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli vakalarla karşılaşmamak ve mağduriyetler yaşamamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması başladı
İletişim Başkanı Duran'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Şanlıurfa'da "turizm polisi" rehberlik hizmetiyle turistlere güven veriyor
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Üsküdar'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada yolcular tahliye edildi

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğine yönelik tedbirlerin etkin şekilde alındığını bildirdi

Kırklareli'nde 3 yaşındaki Gülsu'nun okuduğu "Bayrak" şiiri sosyal medyada milyonlara ulaştı

Ticaret Bakanlığından tüketicilere "alışverişte raf ile kasa fiyatını karşılaştırın" uyarısı

Ticaret Bakanlığından tüketicilere "alışverişte raf ile kasa fiyatını karşılaştırın" uyarısı
Türkiye'den transit geçecek harp araç ve gereçlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Türkiye'den transit geçecek harp araç ve gereçlerine ilişkin esaslar düzenlendi
Yabancı yatırımlardan Türkiye'nin ihracatına katkı

Yabancı yatırımlardan Türkiye'nin ihracatına katkı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet