Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda 867 ek uçak seferi planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı hava yollarında ek kapasite artışı sağlandığını açıkladı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı hava yollarında ek kapasite artışı sağlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatil döneminin aynı zamana denk gelmesiyle hava yolu ulaşımında oluşacak talep artışına yönelik gerekli tüm planlamaları yaptıklarını bildirdi.

Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda ek kapasite sağlandığını belirten Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek." bilgisini verdi.

Uraloğlu, bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Planlamaya göre, en fazla ek seferi Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirecek. THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek, Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress de 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak. Toplamda 867 ek uçuşun devreye alınmasıyla özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasını hedeflendi. Yapılan kapasite artışı sayesinde yolcular daha fazla uçuş seçeneğine erişecek. Hava yolu ulaşımında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

