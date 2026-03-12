Dolar
44.11
Euro
50.94
Altın
5,127.48
ETH/USDT
2,069.90
BTC/USDT
70,461.00
BIST 100
13,286.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Tören Salonu’nda "Emekçilerle İftar Programı"nda konuşuyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Teknoloji

Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağlarına dahil olan veya bunları destekleyen 150 binden fazla sosyal medya hesabının devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Damla Delialioğlu  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı

Ankara

Meta'dan yapılan yazılı açıklamada, Güneydoğu Asya'da, ABD, İngiltere, Asya ve Pasifik bölgelerini hedef alan dolandırıcılık merkezlerini çökertmeye yönelik uluslararası operasyon düzenlendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonun, Meta, Tayland polisi, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Merkezi Özel Timi işbirliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

Şirketin, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağlarına dahil olan veya bunları destekleyen 150 bini aşkın sosyal medya hesabını devre dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, Tayland Polisi Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen 21 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, bu operasyonun Aralık 2025'ten bu yana yürütülen ikinci ortak operasyon olduğu belirtilerek, güvenli çevrim içi deneyim sağlamak adına dolandırıcılıkla mücadele için yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Guterres, Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Trump, İran milli takımının "güvenlik" gerekçesiyle Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

Trump, İran milli takımının "güvenlik" gerekçesiyle Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti

Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı

Rusya: Kiev, müzakere sürecini engelleme yönündeki çizgisini sürdürüyor

İnternet izleme kuruluşu Netblocks'a göre, İran'da internet kesintisi 13'üncü gününde devam ediyor

İnternet izleme kuruluşu Netblocks'a göre, İran'da internet kesintisi 13'üncü gününde devam ediyor
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran adalarına herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları altüst edecektir

İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran adalarına herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları altüst edecektir
Rus uzmanlar, Moskova'nın İran konusunda izlediği dış siyaseti değerlendirdi

Rus uzmanlar, Moskova'nın İran konusunda izlediği dış siyaseti değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet