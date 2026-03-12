Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İnternet izleme kuruluşu Netblocks'a göre, İran'da internet kesintisi 13'üncü gününde devam ediyor

ABD-İsrail ile çatışmaların devam ettiği İran’da yaşanan internet kesintisinde 13'üncü güne girildiği bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Ankara

İnternet izleme kuruluşu Netblocks, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İran'daki internet kesintisinin 13'üncü gününe girdiği ve kesintinin 288 saati aştığı ifade edilen paylaşımda, internet bağlantısının normal seviyenin yüzde 1’inde seyrettiğini gösteren bir kareye de yer verildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

