Gündem

Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve vefa kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla 81 ilde yapılan çalışma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

Fatma Nur Duman Arı  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit - AA

İstanbul

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri ve Çocuk Destek Merkezlerinde (ÇEKOM) kalan çocuklar, program kapsamında şehitlik ziyaretinde bulunarak dua okudu.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı uygulanan proje çerçevesinde çocuklar, şehit mezarlarının bakımını ve temizliğini yapıp mezarları düzenli olarak ziyaret edecek.

Hayata geçirilen uygulamayla hem şehitlere yönelik toplumsal vefa duygusunun güçlendirilmesi hem de çocuklarda milli değerler, sorumluluk bilinci ve aidiyet duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Etkinliğin Türkiye genelindeki başlangıcını simgeleyen tanıtım programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ömer Turan, projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bugün 81 ilde başlatıldığını belirtti.

Turan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla şehitlerimizin kabirlerine, bakım onarım noktasında her türlü hizmeti çok güzel yapıyor. Biz de bu sürece hem manevi doygunluk anlamında hem de hizmet verdiğimiz kesimin, çocuklarımızın bu süreci yaşaması anlamında şehit kabirlerimizi dolaşarak, dualarımızı ederek, çiçeklerimizi dikerek, sulayarak katkı sağlıyoruz. Gençlerimizin bu duyguyu yaşaması, onların da vatan millet noktasında şehit olmuş büyüklerimizin manevi duygusunu yaşaması anlamında başlatılan bir proje." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın başlattığı yeni uygulama kapsamında tüm şehit mezarlıklarının kayıtlarının dijital ortama aktarılacağını dile getiren Turan, "Herhangi bir ziyaret esnasında kişiler gittiği ilde bir şehidimizin nerede olduğunu bulması anlamında bir kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle başlatılan bir proje. Şehitliklerimiz var, bir de şehitlik dışında mezarlıklarda olan şehit mezarlarımız var. Şehitlerimizin bir kısmının ailesi il dışında yaşayabiliyor veya sık sık ziyarete gelinemeyen şehitlerimiz olabiliyor. O kabirlerin de daha sık ziyaret edilmesi anlamında ziyaretlerimizi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

