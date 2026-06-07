ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabetin gölgesindeki Peru'da halk, 2. tur seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

ABD ile Çin rekabetinin gölgesindeki Peru'da 2. tur devlet başkanı seçimi için sandık başına gidiliyor ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabetin gölgesindeki Peru'da halk, 2. tur seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

2026-2031 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde 12 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan sağcı aday Keiko Fujimori ile ikinci sırada bulunan solcu aday Roberto Sanchez yarışacak.

Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Fujimori, Popüler Güç Partisinin (Fuerza Popular) adayı olarak üst üste 4. kez devlet başkanlığı için yarışırken seçim öncesi şansı düşük görülen Peru İçin Birlik (Juntos por el Perú) adayı Roberto Sanchez sürpriz peşinde koşuyor.

ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabette Güney Amerika açısından kritik konumda bulunan Peru, son yıllarda Çin'in bölgedeki en önemli yatırım merkezlerinden biri haline geldi.

Çin, Peru'nun en büyük ticaret ortağı olmasının yanı sıra kısa süre önce faaliyete geçen Chancay Mega Limanı ile bazı uzmanların, "ABD'nin arka bahçesi" olarak nitelendirdiği bölgede ekonomik ve lojistik etkisini artırdı.

Bugünkü seçimler, Peru'nun siyasi yöneliminin yanı sıra ABD ile Çin'in Güney Amerika'daki ekonomik ve stratejik nüfuz mücadelesi açısından da kritik önem taşıyor.

Peru, dünyanın en büyük 2. bakır üreticisi olmasının yanı sıra lityum ve altın gibi yeşil enerji dönüşümü ve yüksek teknoloji üretiminde kritik öneme sahip maden kaynaklarıyla öne çıkıyor.

Trump'ın istediği sağcı adayın kazanması

Latin Amerika'da son yıllarda yapılan seçimlerde Donald Trump yönetimi, sağ ve merkez sağ hükümetlerle daha yakın ilişkiler kurarken bölgedeki sol yönetimlerle sık sık görüş ayrılıkları yaşadı.

Arjantin, Ekvador, Paraguay ve Şili gibi ülkelerde sağ eğilimli liderlerin iktidara gelmesi, bölgedeki siyasi dengelerin Trump yönetiminin lehine yeniden şekillendiğine yönelik değerlendirmelere yol açtı.

Ulusal basındaki analizlere göre, Washington yönetiminin yakından takip ettiği Peru'daki seçimlerin sonucu, ABD'nin bölgedeki siyasi ve ekonomik çıkarları açısından önem taşıyor.

Bazı yorumcular, sağcı aday Fujimori'nin dış politika yaklaşımının, Washington'a daha yakın olduğunu değerlendiriyor.

Anketler, seçimde iki aday arasında son derece yakın bir yarış yaşanacağına işaret ediyor.