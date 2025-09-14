Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
TEKNOFEST

Dünyanın en iyi dron pilotları, TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

TEKNOFEST İstanbul kapsamında, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup), 26 ülkeden gelen dünyanın en iyi 32 dron pilotu mücadele edecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup), 26 ülkeden gelen dünyanın en iyi 32 dron pilotu mücadele edecek.

Yeşilay, TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelecek
Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacak
TÜBİTAK, TEKNOFEST'te en geniş standıyla yer alacak
Akıllı tarım teknolojileri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak
"Alan", TEKNOFEST İstanbul'da yerli ve özgün tasarımı buluşturacak
Mersin'de yerli çip tasarlayan öğrenciler TEKNOFEST'te birincilik istiyor
Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilerine yarın açıyor
16.09.2025

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

TEKNOFEST İstanbul'un teknoloji sahnesinde ASELSAN rüzgarı esecek
15.09.2025

ASELSAN, oyun değiştirici teknolojileri ve çocuklara özel "Tekno Macera” alanıyla dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da yer alacak.

TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek
15.09.2025

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Lise öğrencileri geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor
14.09.2025

Tekirdağ'da lise öğrencileri, geliştirdikleri "Çetin 03" adlı roketle TEKNOFEST Roket Yarışması'nda birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

OSTİM'li öğrenciler Cezeri merkezindeki icatlarını TEKNOFEST'te vitrine çıkarıyor
14.09.2025

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Cezeri Teknoloji ve Araştırma Merkezi'nde birçok alanda araştırma yapıp proje geliştiren öğrenciler, hazırladıkları çalışmalarla TEKNOFEST'te de kendilerini gösteriyor.

