Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,125.00
BTC/USDT
91,120.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da kar yağışı etkili oluyor. Oran’dan yayındayız.
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Sinan Doruk  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın için uçuş azaltma kararı
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Beylikdüzü'nde sağanak nedeniyle 5 katlı binanın giriş katındaki 2 daireyi su bastı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı

Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor

Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
DMM, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı

DMM, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet