Gündem

Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Kaan Bozdoğan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evinde iftar sofrasına konuk olmalarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.

