Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin ya şehr-i ramazan. İbadetlerimiz kabul, ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ramazan ayına ilişkin paylaşımda bulundu.
