Dolar
43.76
Euro
51.64
Altın
4,986.50
ETH/USDT
1,968.60
BTC/USDT
66,689.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin ya şehr-i ramazan. İbadetlerimiz kabul, ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarica  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ramazan ayına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin ya şehr-i ramazan. İbadetlerimiz kabul, ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı

Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı
Avustralya'da ilk teravih namazı kılındı

Avustralya'da ilk teravih namazı kılındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet