Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor Şanlıurfa Dergah Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun." ifadesini kullandı.

Yusuf Soykan Bal  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Ankara

Erdoğan, NSosyal hesabından, aziz milletin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu rahmet mevsiminin, kalplerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini diliyorum. Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun."

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı
