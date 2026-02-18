Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.
Ankara
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.
Teravih öncesi ramazanın faziletlerinin anlatıldığı tarihi camide, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi.
Daha sonra vatandaşlar, saf tutup, ilk teravih namazını eda etti.
Batman
Batman’da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.
Vatandaşlar, ilk teravih namazı için Hamidiye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.
Namaz öncesi ramazan ayının anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.
Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı namazı ve teravih namazını kıldı.
Siirt
Siirt'te camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutuldu.
Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için Hacı Fethi Serin ile kentteki diğer camileri doldurdu.
Kılınan yatsı namazı ve teravih namazının ardından dua edildi.
Kayseri
Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi Tasmakıran Cami, teravih namazıyla ibadete açıldı.
Tarihi 16'ncı yüzyıla dayanan Tasmakıran Cami, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 7 ay önce başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda hayata geçirilen restorasyon çalışmaları, ramazan ayı öncesinde bitirilerek tarihi yapı yeniden ibadete hazır hale getirildi.
Teravih namazı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, camiyi baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.
Bu bölgedeki 17 tarihi eserin restore edildiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Amacımız yok etmek değil geleceğe taşımak. Amaç doğrultusunda şehre eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Camiyle birlikte yanında bulunan çeşmeyi de onardık." diye konuştu.
Hatay
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde, afetten sonra ilk kez teravih namazı kılındı.
Anadolu'nun ilk camilerinden biri kabul edilen camide kılınan ilk teravih namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.
Osmaniye
Kahramanmaraş merkezli afette minaresi ve duvarında hasar oluşan ve restorasyonun ardından 15 Ocak'ta ibadete açılan Kadirli ilçesindeki Ala Camisi'nde teravih namazı kılındı.
Tarihi 1800 yıl öncesine kadar dayanan camiye gelen çok sayıda vatandaş, kılınan namazın ardından dua etti.
Edirne
Edirne'de restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi’nde ilk teravih namazı kılındı.
Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından ramazan ayında yeniden cemaatle buluştu.
Restorasyon sürecinde bir süre kısmi ibadete açık olan camide, iç mekandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından enderun usulü ilk teravih namazı yoğun katılımla eda edildi.
Akşam saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar, tarihi mabedin avlusunda ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.
Yatsı namazının ardından saf tutan cemaat, ramazanın ilk teravihini kılmanın manevi huzurunu yaşadı.
Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının ramazan ayına ayrı bir anlam kattığını belirten vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Bursa
Bursa'da özellikle Ulu, Yeşil ve Emir Sultan gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.
Ulu Cami'de namazın ardından dualar edildi, ilahiler okundu. Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Çanakkale
Çanakkale'de vatandaşlar ilk teravih namazı için kent genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.
Şehir merkezindeki camilerde teravih namazı öncesi verilen vaazlarda, ramazan ayı ve önemi, orucun İslam'daki yeri, fazileti ve faydaları anlatıldı.
Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde de vatandaşlar ilk teravih namazını kılıp dua etti.
Çıkışta cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi.
Balıkesir
Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde bir araya gelen her yaştan çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazını kıldı.
Namaz öncesi verilen vaazda ramazanın manevi önemi ve paylaşmanın bereketi anlatıldı. Namazın ardından İslam alemi ve insanlık için dualar edildi.
İl genelindeki diğer camilerde de benzer yoğunluk yaşanırken, Sındırgı ilçesinde vatandaşlar Hz. Ebubekir Camisi'nde ilk teravih namazını kılarak cemaatle saf tuttu.
Bilecik
Kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, namaz öncesinde verdiği vaazda, huzur ve bereketiyle gelen ramazan ayının iman, salih amel ve güzel ahlakla süslenmiş bir hayatın idrakine erdiren manevi bir eğitim dönemi olduğunu ifade etti.
Cemaat, daha sonra ilk teravih namazı için saf tuttu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Elazığ
Elazığ'da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını eda etti.
Tarihi İzzet Paşa Camisi'ne akşam namazı sonrası gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Yatsı ezanının okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.
Mardin
Mardin'de vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.
Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.
Okunan ezanın ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.
Namazın ardından Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan vatandaşlar, balonlarla süsledikleri araçları ve ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek için şehir turu gerçekleştirdi.
Sakarya
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için tarihi Orhan Camisi'ne geldi.
Burada Kur'an-ı Kerim tilavetini ve verilen vaazı dinleyen vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutup yatsı ve teravih namazını kıldı.
Düzce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetini ve verilen vaazı dinledi.
Cemaat, yatsı ezanıyla saf tutarak namaz kıldı.
Gölyaka Merkez Camisi'nde de namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından vaaz verildi.
