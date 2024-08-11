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Diyarbakır'da "Radar Operasyonu"nda 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Arik  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Diyarbakır'da "Radar Operasyonu"nda 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Diyarbakır

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Çalışmada, zanlıların geceleri balkonlara tırmanarak evlere girdikleri, kepenk kilitlerini açtıkları ve daire kapılarından girerek hırsızlık yaptıkları, çaldıkları malzemeleri bir depoya bıraktıktan sonra sattıkları belirlendi.

Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri "Radar Operasyonu"nda 16 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin birçok hırsızlık suçundan 41 ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır'da "Radar Operasyonu"nda 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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