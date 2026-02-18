Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı
Ramazanın başlaması dolayısıyla birçok ilde fener alayı düzenledi.
Ankara
Ramazanın başlaması dolayısıyla birçok ilde, sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla fener alayı düzenledi.
Ankara
Hacı Bayram Veli Camii önünde başlayan yürüyüşe, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.
"Hoş geldin 11 ayın sultanı" yazılı pankart ve meşaleler taşıyan grup, salavat ve tekbirler eşliğinde Melike Hatun Camisi avlusuna yürüdü. Burada duaların okunmasının ardından ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
Camiye aileleriyle gelen çocuklar ise balon ve toplarla oynadı.
Amasya
Amasya'da ramazan ayının gelişi nedeniyle fener alayı düzenlendi.
Amasya Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında İstasyon köprüsünde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerlerle Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü. Belediye bandosu eşliğinde yapılan fener alayında Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve vatandaşlar, ramazan ayının gelişinin heyecanını yaşadı.
Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan duanın ardından "Hoş geldin ya şehr-i ramazan" yazılı mahya, Belediye Başkanı Sevindi ve vatandaşlar tarafından yakıldı.
Sevindi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının kentte coşkuyla karşılandığını söyledi.
Sevindi, "Kadim şehir Amasya’da ramazanı karşılıyoruz. İstasyon köprü başından tüm hemşerilerimizle beraber fener alayımızı yaptık. Burada da mahyamızı yaktık. Yarın birinci ramazan. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Amasya bunu hak ediyor." dedi.
Fener alayı yürüyüşüne katılan 11 yaşındaki Esila Aylak da, ramazan ayını fener alayıyla karşıladığı için mutlu olduğunu söyledi.
Mustafa Kesler, ise ramazanın başlaması vesilesiyle Amasya'da geleneksel olarak her yıl fener alayı düzenlendiğini bildirdi.
Suluova ilçesinde Ramazan ayı dualar eşliğinde mahya yakılarak karşılandı.
Suluova Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hilal ve yıldız motifleriyle ışıklandırıldı.
Mehteran gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar marşlara eşlik etti, ramazan sevincini birlikte yaşadı.
Aydın
Aydın'ın Efeler ilçesinde on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.
Efeler İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, Girne Mahallesindeki Külliye Camisi önünde toplandı.
"Hoş geldin ya şehri ramazan" yazılı pankart açan vatandaşlar, Türk bayrakları ve el fenerleriyle ilahi söyleyerek Yavuz Sultan Selim Camisi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından konuşma yapan İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, ramazan ayına coşku ve heyecanla ulaştıklarını söyledi.
Coşkun, "Hep beraber, ailecek Ramazan-ı Şerif'i, misafirimizi karşılıyoruz. Onu bağrımıza basıyoruz. İnşallah bir ay boyunca misafirimizi evimizde, gönlümüzde, kalbimizde, Allah'ın evinde yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız." dedi.
Artvin
Artvin'de, Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı ramazanın ilk gecesini sevinç ve coşku ile karşılamak için "Fener Yürüyüşü" düzenlendi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Artvin İl Başkanlığınca organize edilen yürüyüş için katılımcılar Artvin Merkez Camisi önünde toplandı.
Katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları, fener ve ramazan coşkusunu ifade eden yazıların yer aldığı dövizlerle Halitpaşa Camisi'ne kadar yürüdü.
Karagöz ve Hacivat kostümü giyen çocukların söylediği ramazan manileri ve çalan ramazan ezgileri yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşe renk kattı.
İl Müftüsü Mehmet Soylu tarafından yaptırılan duanın ardından sona eren programda, katılımcılara pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulundu.
Programda konuşan Artvin İHH İl Temsilcisi Osman Delibaş, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Delibaş, ramazanı karşılama amacıyla Artvin'de ilk kez düzenledikleri yürüyüşe yüksek katılım olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.
Çocukların etkinlikte ön planda tutulduğunu vurgulayan Delibaş, onların unutamayacakları bir gün yaşadıklarını ve ramazan ayının anlamını daha iyi kavradıklarını ifade etti.
Ramazan boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Delibaş, çocuklara yönelik hazırlanan "iyilik pasaportu" uygulamasıyla 30 gün boyunca basit görevler verileceğini, görevleri tamamlayan çocuklara bayram sonrasında hediyeler takdim edileceğini söyledi.
Erzurum
Erzurum'da, on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesince, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve ilk teravih namazının heyecanını paylaşmak amacıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.
Lala Paşa Camisi önünde dualar eşliğinde başlayan yürüyüş, tekbir ve salavatlarla Çifte Minareli Medrese'nin önüne kadar sürdü.
Erzurum İHH Şube Başkanı Ömer Onay, AA muhabirine, ramazan ayını sevinç ve heyecanla karşıladıklarını, bu nedenle fener alayı düzenlediklerini söyledi.
Yürüyüş ile çocukların sevinç ve heyecanını artırmak istediklerini aktaran Onay, "Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtulacağımız güzide bir ay. Mazlum coğrafyalar ve birçok bölgede ciddi sıkıntılarımız var. İşgal altında olan Gazze var. Hem dualarla ona eşlik etmek hem de kardeşlerimizi anmak maksadıyla bugün fener alayı yaptık. İlk kez yaptığımız bu etkinliği Erzurum'da geleneksel hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.
Program, dua ve çocuklara yapılan ikramların ardından sona erdi.
Burdur
Burdur'da ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.
İl Müftülüğü ve İHH Burdur İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "İlk Teravih Fener Alayı" etkinliği kapsamında çocukların da aralarında bulunduğu grup, Köprübaşı mevkisinde toplandı.
Gruptakiler, fenerleriyle tekbir ve salavat getirerek Ulu Cami'ye kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından konuşma yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, ramazanın heyecanını yaşamak için çocuklarla birlikte güzel program düzenlendiğini söyledi.
Konuşmanın ardından Ulu Cami'de ilk teravih namazı kılındı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı.
İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.
Ellerindeki fenerlerle maniler söyleyip tekbir getiren vatandaşlar, Hükümet Caddesi'nden Valilik binası önüne kadar yürüdü.
İHH Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, burada yaptığı konuşmada ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.
Ramazan ayının gelişi nedeniyle fener alayı düzenlediklerini aktaran Çalışkan, "Geçen sene yaptığımız gibi bu sene de halkımızın teveccühüyle caddelerde yürüyerek tekbirler, salavatlar getirerek, maniler söyleyerek ramazanı karşılayalım dedik. Tekirdağ halkı da teveccüh gösterdi." dedi.
Çalışkan, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu dile getirdi.
Ramazan faaliyetlerine bu yürüyüşle başladıklarını ifade eden Çalışkan, "İhtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapacağız. Mazlum coğrafyalara ulaşıp yardımlar yapacağız. Bizler ramazanı coşkuyla karşılıyoruz. Ramazandan en güzel şekilde istifade edenlerden olmak istiyoruz. Rabbim bizleri en güzel istifade edenlerden eylesin. Hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.
Fener alayına katılanlar daha sonra teravih namazını kılmak için camiye gitti.
Eskişehir
Eskişehir'de "Ramazan Fener Alayı" yürüyüşü yoğun katılımla yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eskişehir Kardeşlik Platformu öncülüğündeki yürüyüşte yüzlerce vatandaş, ellerinde fenerlerle katıldı.
Akşam namazının ardından Reşadiye Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerindeki fener ve bayraklarla kortej oluşturarak Çarşı Camisi önüne kadar yürüdü.
Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna vurgu yapıldı.
Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan coşkusunun Eskişehir'de farklı bir atmosferde yaşandığını söyledi.
Ramazan ayını karşılama etkinlikleri kapsamında çocukların sevindirilmesini amaçladıklarını ifade eden Gül, "Ramazan sevincini ve oruç sevgisini aşılamak üzere onların belleklerinde böyle güzel bir yürüyüş olsun istedik. Burada çocuklarımıza ödüller, boyamalar ve hediyeler verildi." dedi.
Oğluyla yürüyen Büşra Yılmaz da etkinliği ramazan ayının ruhunu yansıtmak için yararlı bulduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Oğlum kreşe gidiyor, öğretmenlerimizin önerisiyle bu akşam etkinliğe geldik." diye konuştu.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Hatay Kadın Kollarınca düzenlenen programda Fatih Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne yürüdü.
İHH İnsani Yardım Vakfı Hatay İl Başkanı Ahmet Yetim, yaptığı açıklamada, ramazan ayını çocuklarla birlikte karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
İHH 2. Bölge Kadın Kolları Başkanı Meryem Bulakçıbaşı ise etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Çankırı
Çankırı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.
Çankırı Müftülüğü İmam-ı Azam 4-6 yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında minik öğrenciler ve velileri İmam-ı Azam Camisi önünde bir araya geldi.
"Merhaba ey şehr-i ramazan" yazılı pankart eşliğinde öğrenci ve veliler fener ve meşale eşliğinde cami etrafında yürüdü.
İl Müftüsü Mehmet Şahin, AA muhabirine, bugün ilk teravih namazının kılındığını ve sahura kalkılacağını hatırlattı.
Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kur'an kursunun etkinlik düzenlediğini belirten Şahin, "İmam-ı Azam Kur'an Kursumuzun 4-6 yaş öğrencileri ve velileri ile birlikte ramazanın gelişini duyurmak ve çocuklarımızın zihinlerinde kalması açısından fener yürüyüşü tertip etti hocalarımız. Yoğun bir katılım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Ramazan ayının önemine vurgu yapan Şahin, "Bunları öğrencilerimizin zihinlerine işlemek, onlara da bu ramazan-ı şerifin geldiğini hissettirmek maksadıyla bu tür faaliyetlerimiz inşallah bütün kurslarımızda da devam edecek. Bu bir güzelliktir. Yavrularımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin zihinlerinde kalacak olan da bu tür faaliyetler olacak." diye konuştu.
Sakarya
Adapazarı Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince (ADADER) Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuklara yönelik ramazan ayı fener alayı gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki dernek binasında velilerinin gözetiminde toplanan çocuklara fener, balon, kaymak gibi çeşitli hediyeler verildi.
Caddede bir süre yürüyüş yapan çocuklar, daha sonra teravih namazı için camiye gitti.
ADADER Başkanı Muharrem Küçükosmanoğlu, AA muhabirine, ramazan fener alayını ecdadın, İslam ülkelerindeki birçok Müslümanın geleneksel olarak düzenlediğini söyledi.
Dernek olarak 3. kez fener alayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Küçükosmanoğlu, "Burada amacımız ramazanın güzelliğini, manevi atmosferini hem kardeşlerimize hem çocuklarımıza hem de komşularımıza yaşatmak hem de onlarla hatıra bırakabilmek. Çocukların elindeki fenerlerin dünyadaki zulme karşı ışık olsun istiyoruz. Bu dileklerimizle burada başladığımız yürüyüşümüz inşallah ahirete kadar da devam edecek." diye konuştu.
Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Gebze ilçesindeki Eskiçarşı mevkisinde bir araya geldi.
Ellerindeki fenerlerle maniler söyleyip tekbir getiren vatandaşlar, Hükümet Caddesi'nden kent meydanında kurulan iftar çadırına kadar yürüdü.
Burada gerçekleştirilen programda, ilahi ve şiirler söylendi, çocuklar oyun oynadı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, AA muhabirine, farkındalık yaratarak ramazana başlamak istediklerini söyledi.
Fener alayının soğuk havaya rağmen kalabalık olduğunu belirten Soba, "Burada ağırlıklı olarak gençlerimiz ve kadınlarımız vardı. Toplumu ramazan atmosferine sokmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin büyük gayretleri var. Bu anlamda bugün Gebze'de vatandaşlarımızla ramazan atmosferine girerek, bismillah diyerek başlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan Saadet Çınar, ramazana kavuştukları için heyecanlı olduklarını kaydetti.
Yasemin Denli de ramazanı şenlikle karşıladıklarını belirtti.