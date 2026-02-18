Dolar
Politika, Ramazan 2026

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

TBMM

Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla Cenabıallah'tan hepimizi sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Oruçlarımız ve dualarımız kabul, ramazanımız mübarek olsun."

