Dosya haber, Memleket Sofrası

Kabak musakka

Niğde'de genellikle yaz aylarında tüketilen kabak musakka, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

Tunahan Akgün  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Niğde mutfağının geleneksel yemeklerinden kabak musakkanın yapımı anlatıldı.

Bölgede yaz aylarında bolca yetiştirilen taze kabakların, domates, biber, soğan, sarımsak, baharat ve ince bulgurla pişirilmesiyle hazırlanan kabak musakka, hem sade hem de besleyici olması nedeniyle yıllardır Niğde mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında bulunuyor.

Kentin kırsal bölgelerinde odun ateşinde ağır ağır pişirilen yemek, farklı illerde de isteğe göre pirinç ve kıymayla hazırlanıyor.

Kabak musakkanın tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Gülay Bozkurt, Niğde'nin yerel ürünleriyle hazırlanan kabak musakkanın yöresel mutfağın sadeliğini ve doğallığını temsil ettiğini söyledi.


Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kabak musakkanın hafifliği ve doyuruculuğuyla geleneksel ev yemekleri kültürünü yansıttığını belirten Bozkurt, yemeğin genellikle yaz aylarında taze sebzelerle hazırlandığını kaydetti.

Kabak musakka için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

  • 6 kabak
  • 1 kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 4 yeşil biber
  • 3 domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı toz biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı bulgur
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

Süslemek için (isteğe göre)

  • Dereotu

Yapılışı

1. Tencereye zeytinyağı konulur.

2. Üzerine doğranmış kuru soğan ve sarımsak eklenir.

3. Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra doğranmış biberler ve salça eklenir.

4. Salçanın kavrulmasının ardından domatesler eklenir.

5. Ardından toz ve pul biber eklenen malzemeler 5 dakika kısık ateşte kavrulur.

6. Kavurma işleminden sonra doğranmış kabaklar eklenerek malzemeler karıştırılır.

7. Daha sonra yaklaşık 3 su bardağı kadar sıcak su eklenir.

8. Sudan sonra bulgur, karabiber, kimyon ve tuzu eklenir.

9. Tüm malzemeleri ekledikten sonra yemek kısık ateşte 30 dakika pişmeye bırakılır.

10. Yemek suyunu çektikten sonra üzerine isteğe göre dereotuyla servis edilebilir.

