DOSYA: Memleket Sofrası

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin lezzetlerini ramazan ayı boyunca "Memleket Sofrası Projesi" ile tanıtıyor.
Bereketli topraklara sahip Anadolu'yu ve Anadolu'nun zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla AA tarafından Memleket Sofrası Projesi hazırlandı.
Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında, farklı yörelere ait lezzetler, nesilden nesile aktarılan tariflerle AA ekiplerinin yurdun dört bir yanında çektiği görüntüler ve fotoğraflarla ramazan ayı boyunca tanıtılacak. Proje çerçevesinde hazırlanan multimedya videolar, AA'nın sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında paylaşılacak.
Düzce Melengücceği tatlısı
Orta Asya'dan göç ederek Düzce'nin Akçakoca ilçesine yerleşen ve "Manav" olarak adlandırılan Türklerden miras Melengücceği tatlısı, süt kaymağından elde edilen "dartı" ile ağızları tatlandırıyor.
Geçmiş dönemlerde şerbetsiz olarak tüketilen bu tatlıya, eski Türkçede "güccek" olarak kullanılan "küçük ekmek" ve "Melen küçük ekmeği"nden esinlenilerek "Melengücceği" adı verildiği rivayet ediliyor.
Melengücceğinin tarifini AA muhabirine anlatan Düzce Mutfak Sanatları Merkezi şefi Fedai Turgut, tatlının Akçakoca'da yaşayan Manavlar tarafından halen geleneksel hali korunarak yaşatılan bir lezzet olduğunu anlattı.
Hatay tepsi kebabı
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Hatay'ın lezzetlerinden tepsi kebabı, hemen hemen her kasap ve restoranda marifetli ustalarca zırhla hazırlanıp taş fırında odun ateşinde pişiriliyor.
Baharatlarla lezzetine lezzet katılan tepsi kebabı, Hatay'dan "yemeden dönme listesi"nin en üst sıralarında yer alıyor.
Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef İhsan İlkay Nar, tepsi kebabının Hatay'ın mutfak kültürünün en güçlü simgelerinden olduğunu söyledi.