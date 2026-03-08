Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,966.50
BTC/USDT
68,077.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız İsrail-ABD'nin İran’a yönelik saldırılarında vurulan Tahran’daki Şahran Petrol Deposu’ndan yayındayız
logo
Dosya haber, Memleket Sofrası

Kiraz yaprağı sarması

Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Malatya'nın geleneksel yemeklerinden kiraz yaprağı sarması, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor.

Gökhan Çalı, Okan Coşkun  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Kiraz yaprağı sarması Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Malatya

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Malatya mutfağının coğrafi işaretle tescilli lezzetlerinden kiraz yaprağı sarmasının yapımı anlatıldı.

Malatya'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan ve "Padişah yemeği" olarak da bilinen kiraz yaprağı sarması, Osmanlı Dönemi'nden bugüne kadar aynı tarifle hazırlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genellikle yaz aylarında kiraz ağaçlarından toplanan yaprakların tazeyken ya da salamura edilmesiyle hazırlanan yemek, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasındaki yerini aldı.

Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan aşçı Sabiha Kırmızıgül, kiraz yaprağı sarmasının Malatya mutfağının en özel lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Sarmanın çok ince olacak şekilde hazırlanması gerektiğini belirten Kırmızıgül, bu inceliğin yemeğin hem sunumunu hem de lezzetini ön plana çıkardığını ifade etti.

Kiraz yaprağı sarması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

  • 3 su bardağı yarma (buğday)
  • 1 kilogram kiraz yaprağı
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 kilogram yoğurt
  • Yarım kilogram kuru soğan
  • 2 kaşık un
  • 1 yemek kaşığı erik ekşisi
  • 1 yumurta sarısı
  • Az miktarda tuz

Yapılışı

  1. Haşlanmış buğdaydan öğütülerek elde edilen yarma, su ve tuz ile yoğrulur.
  2. Oluşan hamur toplanan veya buzdolabında saklanan kiraz yaprağı içerisine ince şekilde uçları açık olacak şekilde sarılır.
  3. Ocağa alınan sarmaların üzerine ilave edilen su, kaynayana kadar tencerede bekletilir.
  4. Sarmalar ocakta kaynadığı sırada başka bir tencerede, yoğurt, un, erik ekşisi, bir yumurta sarısı karıştırıldıktan sonra üzerine 2 su bardağı su ilave edilir.
  5. Karışım bir süre karıştırıldıktan ve ayran kıvamına geldikten sonra haşlanan sarmaların üzerine yavaşça dökülür.
  6. Bir tavaya eklenen ve küp şeklinde kesilen soğanın üzerine 2 yemek kaşığı sarma suyu eklenerek tereyağıyla kavrulur.
  7. Yoğurtlu karışımla birlikte bir servis tabağına alınan kiraz yaprağı sarması, soğanla oluşturulan sos üzerine eklendikten sonra servis edilir.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu

Benzer haberler

Kiraz yaprağı sarması

Kiraz yaprağı sarması

Beyaz eşya tamircisi "Aslı usta" 5 yıldır arızalara çözüm üretiyor

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Maydanoz köftesi

Maydanoz köftesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye, bugün artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumdadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye, bugün artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumdadır
Depremzede genç kadın ressamın tuvali, halı ve duvarlar oldu

Depremzede genç kadın ressamın tuvali, halı ve duvarlar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet