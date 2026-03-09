Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Güney Koreli mevkidaşı Cho ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Telefon görüşmelerinde, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.