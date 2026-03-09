Dolar
44.06
Euro
51.07
Altın
5,107.19
ETH/USDT
2,017.30
BTC/USDT
68,539.00
BIST 100
12,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız. Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve futbolcu Alexis Mac Allister, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor. Niğde merkez Selçuk Mahallesinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet