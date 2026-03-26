Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
