Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ve Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit olan Açay ve Akarsel'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
