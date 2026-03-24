Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumu neticelerinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.