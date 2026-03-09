Dolar
44.08
Euro
51.13
Altın
5,099.13
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
69,136.00
BIST 100
12,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem, İran-İsrail gelişmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Harun Kutbe  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı

Ankara

Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde düzenlenen, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantıya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yayılma riski giderek artan savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesine yönelik çalışmaları gözden geçirmek amacıyla, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ev sahipliğindeki çevrim içi liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir. Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde barışın tesis edilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bugünün dünyasında gençliğin önünde çok geniş bir ufuk bulunmaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bağımlılıklardan kurtulmamız ekonomik gelişmemize de büyük bir güç verecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs'ın operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs'ın operasyonlar için kullanılıyor olması bölge ülkeleri için risk
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi, dengeli büyümesini sürdürerek dayanıklılığını ortaya koymuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi, dengeli büyümesini sürdürerek dayanıklılığını ortaya koymuştur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet