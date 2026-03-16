Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar, huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, NSosyal hesabından, Kadir Gecesi dolayısıyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Kadir Gecesi'ne bizleri ulaştıran Rabb'imize hamdediyorum. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar, huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum. Leyletü'l-Kadr'imiz mübarek olsun."
