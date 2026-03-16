Dolar
44.18
Euro
50.76
Altın
4,990.52
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
73,440.00
BIST 100
12,888.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir. İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir."

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi
Kanada Dışişleri Bakanı Anand, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Prof. Dr. İlber Ortaylı, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk denizciliğinin önemini vurgulamıştı
Sıfır Atık Vakfı, COP31 için küresel paydaşlarla Bakü'de bir araya geldi
Bakan Göktaş'tan "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasının ardından Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında teravih kıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze'deki soykırımdan en son İran'a saldırıya kadar bir sürü kötülük etrafımızda kol geziyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze'deki soykırımdan en son İran'a saldırıya kadar bir sürü kötülük etrafımızda kol geziyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet