AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

AK Parti Parti Sözcüsü Çelik, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İH'ya ilişkin "Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi geliştirmemiz zorunludur." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, tüm değerlerin altüst olduğunu, tüm uluslararası kurumların etkisizleştiğini vurguladı.

Güç kullanımının canavarca örneklerine her gün şahit olunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir. Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Tebrikler Baykar."

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Barış Boyun suç örgütüne yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
Başkentte Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Bilgileri ve adanmışlıklarıyla şifa için emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "K2 Kamikaze İHA" paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze'deki soykırımdan en son İran'a saldırıya kadar bir sürü kötülük etrafımızda kol geziyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler

Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepkiler
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya

AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya
