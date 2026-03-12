Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya, Filistin

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasının ardından Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında teravih kıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa’yı ramazanın son 10 gününde kapalı tutmasına tepki göstererek Harem-i Şerif yakınlarındaki sokaklarda teravih namazı kıldı.

Ameer Muhammad Abed Rabbo Fasfus, Muhammed Semiz  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasının ardından Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında teravih kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Mescid-i Aksa'nın kapıları yakınlarında ve Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki sokaklarda gruplar halinde teravih namazı kılan Filistinliler Harem-i Şerifi yalnız bırakmayacakları mesajını verdi.

Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına tepki olarak eski şehir bölgesinin Sahire Kapısı yakınında teravih namazı kılan Filistinli Abdullah İbrahim, AA muhabirine Aksa'nın kapalı tutulmasını reddettiklerini söyledi.

İbrahim, sokaklarda bulunmalarına izin veriliyorsa Mescid-i Aksa’da namaz kılmalarının da engellenmemesi gerektiğini belirterek, "Nasıl burada bulunabiliyorsak, Aksa’da da namaz kılmak bizim hakkımızdır. Biz de Mescid-i Aksa’da namaz kılma hakkımızı savunmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Ramazanın son 10 gününde yaşananların çok acı verici olduğunu belirten İbrahim, birçok gencin Mescid-i Aksa’da itikafa girmeyi planladığını ancak kısıtlamalar nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Gençlere Mescid-i Aksa'da namaz kılma haklarını savunmaları için çağrıda bulunan İbrahim, "Bu hakkı ancak gençlerin burada bulunmasıyla kazanabiliriz. Gençler, Mescid-i Aksa’ya koşun ki kapıları açılsın. Mescid-i Aksa bizim hakkımızdır ve orada bulunmak bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

