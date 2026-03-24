Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İçinden geçtiğimiz fırtınalı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz ve dünyamız için de son derece kıymetli bir değerdir." ifadesini kullandı.

Fatih Gökbulut  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Açıklamasında, "CHP Genel Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak demokratik rekabet ölçülerini açıkça ihlal eden hakaretler kabul edilemez." ifadelerine yer veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu sorumsuz siyaset tarzını en güçlü şekilde kınıyor ve sağduyulu CHP seçmeni dahil olmak üzere aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Seviyeden yoksun bu üslup, halkımızın oylarıyla milli iradenin yürütmedeki temsilcisi konumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar vermez, olsa olsa muhalefetin kalite yoksunluğunu, politika geliştirememe gerçeğini ve ateş çemberine dönmüş bir bölge karşısında sergilediği sorumsuz siyaset anlayışını ortaya koyar.

İçinden geçtiğimiz fırtınalı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz ve dünyamız için de son derece kıymetli bir değerdir. Milletimizin esenliği ve refahı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışmaya, polemik ve kutuplaştırma siyaseti yerine, milli birliğimizi güçlendirmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Katar'da şehit olan binbaşı Taştekin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedarikini görüşmek üzere bugün İngiltere'ye gidecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan yardımcılarından CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı
