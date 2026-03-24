Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İçinden geçtiğimiz fırtınalı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz ve dünyamız için de son derece kıymetli bir değerdir." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Açıklamasında, "CHP Genel Başkanı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak demokratik rekabet ölçülerini açıkça ihlal eden hakaretler kabul edilemez." ifadelerine yer veren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu sorumsuz siyaset tarzını en güçlü şekilde kınıyor ve sağduyulu CHP seçmeni dahil olmak üzere aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Seviyeden yoksun bu üslup, halkımızın oylarıyla milli iradenin yürütmedeki temsilcisi konumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar vermez, olsa olsa muhalefetin kalite yoksunluğunu, politika geliştirememe gerçeğini ve ateş çemberine dönmüş bir bölge karşısında sergilediği sorumsuz siyaset anlayışını ortaya koyar.
"İçinden geçtiğimiz fırtınalı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz ve dünyamız için de son derece kıymetli bir değerdir. Milletimizin esenliği ve refahı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışmaya, polemik ve kutuplaştırma siyaseti yerine, milli birliğimizi güçlendirmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."