logo
Gündem

Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek." ifadesini kullandı.

Zehra Tekeci Eser  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım

Ankara

Göktaş, NSosyal hesabından, sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik videolu mesaj yayımladı.

Paylaşımında, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız. Karşınızda bir oyun karakteri değil, bir insan olduğunu unutmamalısınız. Aklınızdan çıkarmayın, güvenliğiniz bizim için her şeyden daha kıymetli. Hangi platformda olursanız olun, güvenle büyümeniz ve geleceğe ilerlemeniz için her daim yanınızdayız."

"Dijital dünya hayatımızın tam içinde"

Video mesajında da çocuklara seslenen Göktaş, şu sözleri sarf etti:

"Bu videoyu çocuklarımız için çekiyorum. Şimdi diyelim ki bir parktasınız. Oyun oynuyorsunuz. Yanınızda kardeşiniz var. Yabancı biri kardeşinize yaklaştı. Onunla oynamak istiyor ve belki bu kişi yaşça çok çok büyük. Biraz da tehlikeli görünüyor. Kardeşinizin bu kişiyle oyun oynamasına izin verir misiniz? Onunla gidip alışveriş yapmasına, ondan bir şeyler almasına, onunla sohbet etmesine... Bence izin vermezsiniz. İşte sosyal medyada olan tam olarak bu. Yaşça büyük kişiler, küçük yaşta çocuklara ulaşıp onlarla sohbet ediyorlar. Onlara bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Uygun olmayan alışkanlıklara yönlendiriyorlar. Buna hiçbir şekilde izin vermeyelim. Şunu unutmayalım, artık dijital dünya diye bir şey yok. Dijital dünya hayatımızın tam içinde."

