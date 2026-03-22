Dünya

Kazakistan'da başladı, Türk devletlerinde akım oldu: Kartal Dansı

Kazakistan'da başlayarak kısa sürede diğer Türk devletlerine de yayılan Kartal Dansı, sosyal medyada yeni bir akıma dönüştü.

Meiramgul Kussainova  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Astana

Kazakistan'da unutulmaya yüz tutan ancak Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Kazaklar tarafından sınırlı ölçüde yaşatılan kadim Kartal Dansı, son günlerde sosyal medya sayesinde yeniden canlanarak geniş kitlelere ulaştı.

Kartalın uçuşunu andıran sıra dışı koreografisiyle dikkati çeken dans, Kazakistanlı Alatau Serileri Geleneksel Müzik Grubu'nun "Has jüyrikte sın olmas" adlı eseri eşliğinde paylaşılan videolarla beğeni topladı.

İlk olarak genç Kazak kızlarının geleneksel kıyafetlerle sergileyerek sosyal medyada paylaştığı Kartal Dansı’na ilişkin görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Daha sonra çocuklar başta olmak üzere farklı yaş gruplarından kullanıcılar da akıma katıldı.

Farklı sosyal medya platformlarında yüz binlerce kişi tarafından izlenen ve akıma dönüşen dans, kısa sürede Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere diğer Türk devletlerinde de yaygınlaştı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Kartal Dansı videoları, Kazak kültürünün tanıtımına katkı sağlarken sosyal medyada milli kimliğin güçlendirilmesi ve Türk dünyası arasındaki ortak kültürel bağların vurgulanması yönünde yorumlara da konu oldu.

Kazak geleneğinde önemli yere sahip olan kartal, ülkede özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olarak kabul ediliyor. Kartal sembolü, aynı zamanda Kazakistan bayrağında da yer alıyor.

Hakkari ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Benzer haberler

Kazakistan'da başladı, Türk devletlerinde akım oldu: Kartal Dansı

Kazakistan'da başladı, Türk devletlerinde akım oldu: Kartal Dansı

Çocuklar için sosyal medyada güvenli kullanım kritik önem taşıyor

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı

Kırklareli'nde 3 yaşındaki Gülsu'nun okuduğu "Bayrak" şiiri sosyal medyada milyonlara ulaştı

Kırklareli'nde 3 yaşındaki Gülsu'nun okuduğu "Bayrak" şiiri sosyal medyada milyonlara ulaştı
Kazakistan’da halk yeni anayasaya "evet" dedi

Kazakistan’da halk yeni anayasaya "evet" dedi
Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz
