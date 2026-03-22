Dolar
44.30
Euro
51.23
Altın
4,494.59
ETH/USDT
2,042.50
BTC/USDT
67,868.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: Enerji santrallerimize saldırı olursa bölgedeki tüm enerji santrallerini hedef alırız

İran, ABD ve İsrail’in, ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, ABD ve İsrail başta olmak üzere bölgedeki enerji santrallerine saldıracağını duyurdu.

Haydar Şahin  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Erbil

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ı enerji santrallerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından açıklama yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’daki ekonomik çıkarlarının tamamen yok edilmesini amaçlayan "büyük cihat için her şeyin hazır" olduğu belirtilerek misillemede izlenecek yola ilişkin şu maddelere yer verildi:

"Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve yıkılan enerji santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır. Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojisi (BİT) tesisleri geniş çapta hedef alınacaktır. Bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketler tamamen yok edilecektir. Bölgede ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santralleri meşru hedefimiz olacaktır."

İran’ın savaşı başlatan olmadığına işaret edilen açıklamada, "Ancak düşman enerji santrallerimize zarar verirse, ülkemizi ve halkımızın çıkarlarını savunmak için her şeyi yapacağız. Belirtilen hedeflerin durmaksızın yok edilmesi süreci başlayacak. ABD ile müttefiklerinin bölgedeki enerji, petrol ve sanayi altyapısını yok etme operasyonlarımızın devamını hiçbir şey engelleyemez." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, boğazın henüz tamamen kapatılmadığı, İran’ın güvenlik ve çıkarlarının güvence altına alındığı belirli koşullar altında geçişin gerçekleştirilebileceği tekrarlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Benzer haberler

ABD'nin Basra'daki Hark Adası'na çıkarma yapmak için personel sevkiyatını hızlandırdığı iddiası

ABD'nin Basra'daki Hark Adası'na çıkarma yapmak için personel sevkiyatını hızlandırdığı iddiası

NATO Genel Sekreteri Rutte, müttefiklerin İran'la ilgili tereddütleri konusunda Trump'tan anlayış istedi

İran, “Tahran'la koordinasyon içinde gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini" açıkladı

Lübnan haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı

Lübnan haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı
Ultra Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs’te zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenledi

Ultra Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs’te zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenledi
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet