İsrail, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze ve Han Yunus kentlerinde polis noktası, gıda deposu, boş arazi ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Han Yunus'un güneyindeki mezbaha çevresinde bulunan Filistin polis noktasını hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bir gıda deposu ile boş araziye düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, saldırının ardından depoda ve bölgede bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktığını söyledi.

[1/24] İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim alanlarını hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden alev yükseldi. Saldırı sonucunda binalarda ağır hasar oluşurken, bölgedeki Filistinliler olay yerine ulaşarak enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Gazze kentinde ise İsrail'e ait İHA'nın Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların ve hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesinin El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştırıldığı kaydedildi.

Aynı saatlerde İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bulunan Sanfur Kavşağı çevresini de bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan çarşamba akşamı da Gazze kent merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde yer alan El-İsra Kulesi çevresindeki bir evi hedef aldığı, saldırıda 2'si çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 747 kişi yaralandı.

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmış, yaklaşık iki yıldır devam eden saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 172 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.

İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı’nda yerleşim alanını hedef aldı

İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda bir yerleşim alanına hava saldırısı düzenledi.

Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şati Mülteci Kampı’ndaki bir konut bloğu hedef alındı.

Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail, Eriha yakınlarındaki bir yerleşim biriminin genişletilmesini onayladı

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria’nın doğusundaki Eriha kenti yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesine yönelik planı onayladığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Eriha iline bağlı El-Faria Vadisi bölgesindeki "Masua" yerleşim birimi lehine kapsamlı bir imar planını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, plan kapsamında yaklaşık 1692 dönümlük Filistin toprağı üzerine 517 yeni konut inşa edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Söz konusu planın yalnızca konut inşasını değil, kamu kurumları, hizmet alanları, altyapı tesisleri, yol ağları, açık alanlar ve işletme tesislerini de içerdiği ifade edildi.

Konseyin açıklamasında, planın İsrail’in Ürdün Vadisi bölgesindeki yerleşim faaliyetlerini hızlandırma ve bölge üzerindeki kontrolünü pekiştirme politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yerleşim yolları ve altyapı projelerinin "fiili ilhak" sürecinin en tehlikeli araçlarından biri olduğu belirtilerek, uluslararası topluma İsrail’in ihlallerine karşı hukuki ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Konseyin verilerine göre, 30 Mart itibarıyla Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ve kaçak yerleşim noktalarının sayısı 542’yi aşarken, bölgede yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı 780 bini geçti.

Bu İsraillilerin 192’si resmi yerleşim birimi, 350’si ise kaçak yerleşim noktasıdır ve bunlardan 165’ten fazlası Ekim 2023’ten sonra kuruldu.

Ayrıca, İsrail planlama makamlarının 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim birimleri lehine toplam 390 imar planını değerlendirdiği ve 54 ayrı noktada yeni yerleşim birimleri kurulmasına yönelik kararlar aldığı belirtildi.