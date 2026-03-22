ABD-İsrail'in başlattığı saldırılarda İran, 5 bini aşkın füze ve İHA kullandı
Ankara
Anadolu Ajansı (AA), karşılıklı saldırılara ilişkin BAE, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ile Ürdün savunma ve içişleri bakanlıklarının yanı sıra Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) ile açık kaynak istihbaratı ve veri analizi yapan bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı verileri derledi.
Buna göre, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.
Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.
İran, İsrail'e ise 28 Şubat-19 Mart'ta 345 füze, 500 İHA ile saldırı düzenledi.
4, 9 ve 13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatlar ise NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildi.
İranlı yetkililer, Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştirilmediğini savunarak ABD ile İsrail'i suçladı.
İran'ın kullandığı füze ve İHA'ların yüzde 39,30'u BAE'yi, yüzde 15,78'i İsrail'i, yüzde 15,30'u Kuveyt'i, yüzde 12,22'si Suudi Arabistan'ı, yüzde 7,19'u Bahreyn'i, yüzde 5,25'i Ürdün'ü, yüzde 4,78'i Katar'ı, yüzde 0,13'ü Umman'ı ve yüzde 0,06'sı ise Türkiye'yi hedef aldı.
Amerikan üsleri ve limanlar
Saldırıların ilk günü olan 28 Şubat'ta Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın bir İHA ile hedef alınması sonucu havalimanı çalışanlarından yaralananlar oldu.
Katar, Kuveyt ve BAE'nin hava sahalarının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı 28 Şubat'ta, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme dalgasında, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üs hedef alındı.
İran Devrim Muhafızları, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını, geçmeye çalışan her gemiye saldıracaklarını ve ateşe vereceklerini duyurdu.
3 Mart'ta Umman'ın doğu kıyısındaki Duqm Ticaret Limanı'ndaki yakıt depolama tankları birkaç İHA tarafından hedef alınırken, bunlardan biri bir tanka isabet etti.
Ürdün, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan saldırılar sırasında 7 Mart'ta ülkeye yönelen 119 füze ve İHA'dan 108'inin imha edildiğini, düşen parçalar nedeniyle 14 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran'ın 9 Mart'ta Bahreyn'in Sitre kentine düzenlediği İHA'lı saldırıda 30'dan fazla kişi yaralandı.
Arap devletleri, ülkelerine yönelik birçok hava saldırısına müdahale ederken, bazı saldırıları engelleyemedi.
Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının İHA'larla 11 Mart'ta vurulduğu bildirilirken, İran saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasını reddetti.
11 Mart'ta Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 İHA'nın düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İran'ın 12 Mart'ta hedef aldığı Bahreyn'in Muharrak kentindeki petrol tankerinde çıkan yangın nedeniyle bazı bölgelerde vatandaşlara evde kalınması, pencerelerin kapatılması ve klimaların açılmaması çağrısı yapıldı.
14 Mart'ta Kuveyt Uluslararası Havalimanı İHA'larla hedef alınırken, saldırıda radar sistemi zarar gördü.
Ürdün ordusu, 14 Mart'taki açıklamasında, son bir haftada İran'dan fırlatılan 85 füze ve İHA'dan 79'unun imha edildiğini duyurdu.
BAE'nin Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisine 16 Mart'ta kamikaze İHA'nın isabet etmesi sonucu tesiste yangın çıktı.
Petrol rafinerileri
İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından 18 Mart'ta Suudi Arabistan, BAE ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirdi.
Tahran yönetimi, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni füzelerle vurdu. Büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığı duyuruldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da büyük patlamalar meydana geldi.
BAE'nin günlük doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası'nı 19 Mart'ta hedef alan füze saldırıları engellenirken, düşen şarapnel parçaları nedeniyle doğal gaz tesisindeki faaliyetleri durduruldu.
Kuveyt'te 19 Mart’ta Abdullah ve Ahmedi limanlarındaki iki rafineri İHA saldırılarının hedefi olurken, saldırılar nedeniyle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Suudi Arabistan'da 19 Mart'ta Yanbu Limanı'ndaki Samref Rafinerisi'ne bir İHA saldırısı girişimi oldu. O gün yapılan açıklamada, ülkeye yönelik 41 kamikaze İHA ve 3 füze saldırısının düzenlendiği kaydedildi.
Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve BAE dışişleri bakanlarının 19 Mart'ta yaptığı ortak yazılı açıklamada, İran'ın tüm saldırıları derhal durdurması ve komşu devletlere yönelik her türlü provokatif eylem veya tehdidin koşulsuz biçimde sona erdirmesi talep edildi.
ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılarla gelişen süreçte, İran ordusu Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı.
Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hedef alınmıştı.