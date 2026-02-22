Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,994.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Dosya haber

Çullama

Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden çullama tatlısı, yarım asrı aşan geleneksel yapım yöntemiyle sofralardaki yerini koruyor.

Gökhan Çalı, Ömer Faruk Salman  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Çullama Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla, Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Kahramanmaraş mutfağının önemli tatlarından çullamanın yapımı anlatıldı.

Dulkadiroğlu Beyliği'nin ihtişamlı sofralarından günümüze uzanan Kahramanmaraş mutfağı, zengin mirasıyla dikkati çekiyor.

Bu mirasın en nadide örneklerinden biri olan çullama, Anadolu'da "pestil" olarak bilinse de kentte daha ince, katkısız ve narin hazırlanıyor.

Halk arasında "bastık" olarak da adlandırılan tatlı, üzüm şerbetinin kaynatılıp nişastayla pişirilmesi, ardından şeker ve pekmezle lezzetlendirilmesiyle hazırlanıyor.

Çullama tatlısının tarifini AA muhabirine anlatan yemek kitabı yazarı ve araştırmacısı Mürüvvet Alpaslan Nazlı, Dulkadiroğlu Beyliği'nden günümüze ulaşan çullamanın yörede beğeniyle tüketildiğini söyledi.

Nazlı'nın verdiği bilgilere göre çullama için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle:

Malzemeler (10 kişilik)

  • 25 ince kesilmiş bastık (katlanıp içine ceviz konulmuş hali samsa da kullanılabilir)
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Kızartmak için zeytinyağı

*Şerbeti için

  • 1,5 su bardağı pekmez
  • 1 çay bardağı un

Yapılışı

  1. Yumurta, süt, un ve kabartma tozu karıştırılır.

  2. Katı ile sıvı arası bir kıvamda harcı hazırlanır.

  3. Bu haldeyken samsa içine batırılıp çıkarılır.

  4. Kızgın yağa atılır ve kızartılır.

  5. Üzerine şerbet gezdirilip servis edilir.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri tepsi mantısı
Isırgan çorbası
Çullama
Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendirebiliyor
Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çullama

Çullama

Kahramanmaraş'taki havacılık yatırımına Kahramankazan modeli

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde 455 binin üzerinde konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde 455 binin üzerinde konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı
Osmaniye'nin sağlık altyapısı 10 yeni tesisle güçlendirildi

Osmaniye'nin sağlık altyapısı 10 yeni tesisle güçlendirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet