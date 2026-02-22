Dolar
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025-22 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa'da kura çekimleri tamamlandı.

Böylece 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenecek

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 23 Şubat-1 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Milletimizi 'ev sahibi' yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirledik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak, içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız."

Yeni haftada, 24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.

Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.

