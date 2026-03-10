Dolar
44.05
Euro
51.29
Altın
5,199.12
ETH/USDT
2,027.60
BTC/USDT
69,556.00
BIST 100
13,092.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak

Hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta boyunca yağışsız bir hava görüleceğini belirterek, cuma günü sadece Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış beklendiğini bildirdi.

Hafta sonu Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış geçişleri olacağını ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çelik, sıcaklıkların doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece altına ineceğini, batı ve iç bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, en yüksek sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Çelik, en düşük sıcaklığın ise Ankara'da 0 derece, İstanbul'da da 5 ila 6 derece civarında seyredeceğini aktardı.

İzmir'de en yüksek sıcaklığın 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydeden Çelik, en düşük sıcaklığın 6 ila 7 derece civarında olacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti
AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak

Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi

Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belirlenecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belirlenecek
Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak

Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet