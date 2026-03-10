Dolar
44.05
Euro
51.29
Altın
5,199.12
ETH/USDT
2,027.60
BTC/USDT
69,556.00
BIST 100
13,092.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yetkili odaları tarafından plakaların Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen nitelik ve standartlara uygun basıldığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

TŞOF'tan, sosyal medyada, "APP" (standart dışı) plakaların değişimi sürecinde yeni basılan plakaların da yazı karakteri ve ölçüleri bakımından standartlara uymadığı yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yapılan açıklamada, plaka basım sürecinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tescil plakalarının basım ve dağıtım yetkisine ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tescil plakalarının basımı ve dağıtımı federasyonumuzca yapılmakta olup, bu plakaların nihai tüketiciye satışı da federasyonumuza bağlı odalar eliyle gerçekleştirilmektedir. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak plakaları üretmekte ve yetkili odalarımız tarafından da bu niteliklere uygun olarak basımı gerçekleştirilmektedir.

Federasyonumuzca üretilmeyen ve federasyonumuza bağlı yetkili odalar tarafından basımı gerçekleştirilmeyen, üzerinde resmi mühür güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir."

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında sadece plaka basmaya yetkili olan federasyonca üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış tescil plakalarını kullanmaları istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti
AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama

TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama

EGM'den araç plakası uygulamalarına ilişkin açıklama

Afganistan: Pakistan'daki bazı askeri tesisler hedef alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet