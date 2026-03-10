Dolar
Gündem

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 140 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 74'ü yabancı uyruklu 140 zanlı gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 140 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla teknik ve saha çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda, Sarıyer'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatının ardından emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 140 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı.

Dijital materyallerde yapılan ön incelemede, şüphelilerin, "bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui" adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan yapılan kontrolde ise dünya genelinde çok sayıda şikayet olduğu tespit edildi.

