Dolar
44.04
Euro
51.32
Altın
5,229.55
ETH/USDT
2,074.20
BTC/USDT
71,066.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “TCDD Taşımacılık İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki 2026 ana kararnamelerinin 12 Haziran'da açıklanacağını bildirdi.

İsmet Karakaş, Abdullah Sarica  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak

Ankara

HSK'nin adli ve idari yargıdaki ana kararnamelerine ilişkin ilke kararları, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 2026'da yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde istinaf ve ilk derece mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyaçları belirlendi, atama yapılacak yerler liste haline getirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, atama talebinde bulunacak yargı mensuplarının, 16 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar formlarını Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekecek.

Taleplerin toplanmasının ardından HSK, 12 Haziran'da adli ve idari yargıya ilişkin 2026 ana kararnamelerini açıklayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şubat yağışları 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesini gördü
HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda 140 şüpheli yakalandı
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak

HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak

Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bakan Gürlek HSK üyeleri ve çalışanlarıyla iftarda buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet