HSK'nin 2026 ana kararnamesi 12 Haziran'da açıklanacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki 2026 ana kararnamelerinin 12 Haziran'da açıklanacağını bildirdi.
HSK'nin adli ve idari yargıdaki ana kararnamelerine ilişkin ilke kararları, kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, 2026'da yargının etkinliği ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde istinaf ve ilk derece mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyaçları belirlendi, atama yapılacak yerler liste haline getirildi.
Bu kapsamda, atama talebinde bulunacak yargı mensuplarının, 16 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar formlarını Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekecek.
Taleplerin toplanmasının ardından HSK, 12 Haziran'da adli ve idari yargıya ilişkin 2026 ana kararnamelerini açıklayacak.