Dolar
43.98
Euro
51.31
Altın
5,159.02
ETH/USDT
2,129.40
BTC/USDT
72,703.00
BIST 100
12,943.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adalet Bakanı Gürlek'ten paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararıyla, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacaktır. Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak, kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Bakan Göktaş'tan sosyal medya ve doğum iznini kapsayan kanun teklifine ilişkin açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Üsküp'te iftara katıldı ve teravih namazı kıldırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AA Genel Müdürü Karagöz, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Bakan Gürlek, İstanbul'da öğretmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi

Bakan Gürlek, İstanbul'da öğretmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet