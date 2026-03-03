Dolar
Politika

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Emrullah Cesur  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2025 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2025 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için ise 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

ADANA

15

KOCAELİ

14

ADIYAMAN

5

KONYA

15

AFYONKARAHİSAR

6

KÜTAHYA

4

AĞRI

4

MALATYA

6

AMASYA

3

MANİSA

10

ANKARA

37

KAHRAMANMARAŞ

8

ANTALYA

18

MARDİN

6

ARTVİN

2

MUĞLA

8

AYDIN

8

MUŞ

3

BALIKESİR

9

NEVŞEHİR

3

BİLECİK

2

NİĞDE

3

BİNGÖL

3

ORDU

6

BİTLİS

3

RİZE

3

BOLU

3

SAKARYA

8

BURDUR

3

SAMSUN

9

BURSA

21

SİİRT

3

ÇANAKKALE

4

SİNOP

2

ÇANKIRI

2

SİVAS

5

ÇORUM

4

TEKİRDAĞ

8

DENİZLİ

7

TOKAT

5

DİYARBAKIR

12

TRABZON

6

EDİRNE

4

TUNCELİ

2

ELAZIĞ

5

ŞANLIURFA

15

ERZİNCAN

2

UŞAK

3

ERZURUM

5

VAN

8

ESKİŞEHİR

7

YOZGAT

3

GAZİANTEP

14

ZONGULDAK

5

GİRESUN

4

AKSARAY

4

GÜMÜŞHANE

2

BAYBURT

1

HAKKARİ

3

KARAMAN

3

HATAY

10

KIRIKKALE

3

ISPARTA

4

BATMAN

5

MERSİN

13

ŞIRNAK

4

İSTANBUL

96

BARTIN

2

İZMİR

28

ARDAHAN

2

KARS

3

IĞDIR

2

KASTAMONU

3

YALOVA

3

KAYSERİ

10

KARABÜK

2

KIRKLARELİ

3

KİLİS

2

KIRŞEHİR

2

OSMANİYE

4

DÜZCE

3

TOPLAM

600

