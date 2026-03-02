Dolar
Gündem

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 10 kişi istihdam edecek.

Serhat Tutak  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsündeki bu 10 kişi, kılavuz kaptan olarak görev yapacak.

Başvurular, 6 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

