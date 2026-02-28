Dolar
Ekonomi

SPK, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşmelere ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemleriyle elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti.

Gökhan Yıldız  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
İstanbul

SPK'nın Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenirken, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin usul ve esasların kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsaması sağlandı. Böylece aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto varlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da bu çerçevede düzenlemeye tabi olacak.

Düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak sistemlerin edinimi ve yönetiminde bilgi sistemleri, yatırım kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulacak. Kuruluşların, uzaktan kimlik tespiti sürecine başlamadan önce iş akış prosedürü oluşturması, bu süreci test etmesi ve sonuçları yazılı hale getirmesi zorunlu hale gelecek.

Uzaktan kimlik tespiti prosedürlerinin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi, güvenlik ihlali, mevzuat değişikliği veya dolandırıcılık risklerinin ortaya çıkması halinde ise ayrıca güncellenmesi öngörüldü.

Yeni düzenleme kapsamında uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce başvurunun elektronik ortamda alınması ve kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirildi.

Görüntülü görüşme aşamasında ise kişinin canlılığını tespit edici yöntemlerin kullanılması ve sahte yüz teknolojilerine karşı ilave tedbirlerin alınması şart koşuldu.

Tebliğde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda ve belirlenen güvenlik yöntemleri kullanılarak kurulan sözleşmelerin yazılı şekilde kurulmuş sayılacağı hüküm altına alındı. Bu düzenleme, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterileriyle imzaladığı tüm sözleşmeleri kapsıyor.

Tebliğe eklenen yeni maddeyle, uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli uygulamaların kullanılmasının önü açıldı. Ancak bu yöntemlerin kullanımında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri esas alınacak. SPK, yapay zeka yöntemlerini kullanacak kuruluşlar için ilave usul ve esaslar belirlemeye yetkili olacak.

Yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Sermaye Piyasası Kurulu sorumlu.

