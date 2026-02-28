Dolar
Gündem

Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarmanın yaralanmasına ilişkin, görev başındaki kamu görevlisine silah çekenlerin adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı

Ankara

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu sırasında jandarmaya ateş açılmasının, devletin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadelesine yöneltilmiş açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor, Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakarlıkları için yürekten tebrik ediyorum."

Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı
