Dolar
43.94
Euro
51.99
Altın
5,261.00
ETH/USDT
1,926.10
BTC/USDT
65,634.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte iftar verildi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Büyükelçilik tarafından Ankara'da bir otelde iftar verildi.


İftara Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetli katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi

Ankara-Riyad yeşil enerji işbirliğinde ikinci faz COP31'de imzalanacak

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri imzalandı

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama
Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti

Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet