Eurovision'un düzenlendiği Viyana'da İsrail'in yarışmaya katılımı protesto edildi

1000'den fazla Filistin destekçisi, Viyana'da Christian Broda Meydanı'nda toplandı.

İsrail'in yarışmaya katılımını protesto eden göstericiler, Eurovision'un yapıldığı Wiener Stadthalle yakınlarına yürüdü.

"Çocukların ve halkın katili İsrail", "Soykırımı kutlamayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş boyunca "İsrail'i boykot edin", "Soykırıma sahne yok" sloganları attı.

Çok sayıda uluslararası aktivist, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gösteride yaptıkları konuşmada, Avrupa Yayın Birliğini (EBU), İsrail'i yarışmadan menetmeye çağırdı.

Filistin'e destek mesajı veren aktivistler, İsrail'e yaptırım uygulanması, Avusturya başta olmak üzere ülkelerin İsrail ile tüm siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerini sona erdirmeleri ve Gazze'de soykırımın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Gösteriye katılan Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, AA muhabirine, Eurovision organizasyonunun, soykırım yapan, savaş suçu işleyen ve etnik temizlik yapan bir ülkeyi davet ederek güvenilirliğini yitirdiğini belirtti. "Bu, Avrupa için ahlaki bir yenilgidir." diyen Şafi, tüm ülkeleri Eurovision'u boykot etmeye çağırdı.

Soykırımın normalleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şafi, İsrail'in Eurovision'da yer almasını "skandal" olarak nitelendirdi.

Sanat ve kültürün tarafsız olamayacağını, kültürün insansızlığın bir mesajı olduğunu dile getiren Büyükelçi, "Bu nedenle soykırım yapan bir ülke olan İsrail'i dünya çapındaki bir müzik etkinliğine davet etmek insanlığa bir hakarettir." dedi.

Şafi, İsrail'in cezasız kalmasına son verilmesi, her gün yaptığı zulüm ve işlediği suçların bedelini ödemek zorunda olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in ne istiyorsa onu yapmasına izin verilmemesi, artık yaptıklarından sorumlu tutulmasının önemine işaret eden Şafi, İsrail'in Gazze ile başladığına ancak bölgedeki diğer ülkelere de saldırdığına dikkati çekti.

25 yaşındaki Avusturyalı aktivist Lisa da gelecek yıl Eurovision'u boykot eden 5 ülkeye daha fazlasının katılacağını düşündüğünü söyledi.

Lisa, "Biz de burada, Viyana'da bu soykırımcı devletin suçlarını aklamasına izin verilmemesi gerektiğini savunan pek çok Viyanalı olduğunu gösteriyoruz." diye konuştu.

Uluslararası toplumu, Filistin için mücadele etmeye çağıran Lisa, halihazırda Avusturya'da ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve aşırı sağın yükselişine karşı koymaları gerektiğini dile getirdi.

Lisa, Eurovision'un bir siyasi etkinlik olmadığını öne sürenleri eleştirerek, "Bu, devletlerin kendilerini temsil ettiği bir etkinlik ve İsrail, sonuçları etkilemek için 1 milyon avro gibi büyük bir meblağ harcadı." dedi.

Yarışmanın finali bu akşam düzenlenecek

İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali bugün düzenlenecek.

Bu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi yapılan Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.

İlk yarı finalde sahne alan İsrailli temsilci Neom Bettan, "soykırımı durdurun" sloganlarıyla protesto edilmişti.

İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.